Díjeső a Klasszis TopDesign 2024 versenyen – megvannak a legjobb pályamunkák

A Klasszis Média Csoporton belül működő Turizmus Online szakmai portál idén is meghirdette a hazai teljes Horeca-ágazatot felölelő, a hazai szállodásokat, kisebb és nagyobb vendéglátóhelyeket, külső- és belsőépítészeti tervezőket megszólító Klasszis TopDesign 2024 szakmai designversenyt – rangos nemzetközi zsűri részvételével.

Szakmai panelbeszélgetéssel indult a Marcel Wanders holland sztárdesigner által tervezett, néhány hónapja átadott Kimpton BEM Hotel Budapestben 2024. december 2-án a díjátadó programja, amelynek során neves iparági szakértők mondták el véleményüket az aktuális designtrendekről. A fenntarthatóság aktuális feladatairól és arról a jövőképről is beszéltek, ami a Horeca-iparágra vár itthon és külföldön.

Ezt követően Katona Csaba történész a turizmus és a történelmi épületek kapcsolatát mutatta be a több mint 120 főt számláló közönségnek, akik mind főként azért érkeztek, ami a rendezvény következő programpontja volt: a Klasszis TopDesign 2024 díjak átadására került sor.

„Ezen a versenyen évről évre a hazai szállodai és gasztronómiai dizájn fejlődő legjobbjait ünnepeljük. Az elmúlt 10-15 évben a szektorban alapvető változások történtek: már nem csupán árversenyről beszélhetünk, hanem az építészeti és dizájnmegoldások terén is kiélezett verseny alakult ki. Célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra a szakemberekre és alkotókra, akik az elmúlt években kiemelkedően sokat tettek a minőségi turizmus fejlesztéséért Magyarországon” – hangsúlyozta köszöntőjében Ács Zsuzsanna, a versenyt Klasszis Média Csoport ügyvezetője.

A Klasszis TopDesign 2024 szakmai verseny győztesei

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A zsűri megítélése szerint az idei versenyen sok esetben nem volt nehéz kiválasztani a győztest, azonban bizonyos esetekben csak nüanszok döntöttek az egyes pályázatok között arról, hogy ki kaphatja meg a kategória oklevelét. A zsűri a meghirdetett kategóriák mellett két különdíjat is kiosztott.

Az exkluzív, rendkívül inspiráló környezetben tartott díjátadó alkalmával nem csak a hazai és nemzetközi zsűri tagjai adták át a győzteseknek járó elismeréseket, hanem olyan szakértőket is meghívtak a szervezők, akik szakáguk ismert és elismert szakemberei, az ágazat véleményvezérei. A versenysorozat szponzorai is lehetőséget kaptak arra, hogy személyesen találkozzanak a győztesekkel, hiszen ők is szerepeltek a díjátadók között. Idén 14 hotel, 7 gasztro, 2 közönség- és 2 különdíj került jogos tulajdonosához.

A Klasszis TopDesign 2024 verseny támogatói:

A Klasszis TopDesign 2024 verseny győztesei:

Gasztro kategóriák Az év Klasszis cool-tour vidéki és városi helyszíne 2024 mesterbike & coffee Budapest Az év Klasszis TopDesign legjobb vendégélményt kínáló gasztrohelye 2024 Gundel Étterem Kávéház Budapest Az év Klasszis TopDesign étterme – zárt vendégtér 2024 Zazie Bistro & Bar Budapest Budapest Az év Klasszis TopDesign étterme – nyitott vendégtér, kerthelyiség 2024 Robinson Restaurant Budapest Budapest Az év Klasszis TopDesign bárja/pub-ja, kávézója, cukrászdája 2024 Dobay Cukrászda BudaPart Budapest Az év Klasszis TopDesign borászata/pincészete 2024 Sauska Tokaj Borászat Rátka Az év Klasszis TopDesign éttermi arculata 2024 Aria Hotel – Music Garden Budapest

Hotel – Spa – Wellness kategóriák Az év Klasszis TopDesign „storytelling” hotele 2024 Dorothea Hotel Budapest Autograph Collection Budapest Az év Klasszis TopDesign legjobb vendégélményt kínáló szálláshelye 2024 Mimosa Vendégház Nemeshetés Az év Klasszis TopDesign fővárosi 5 csillagos szálláshelye 2024 Dorothea Hotel Budapest Autograph Collection Budapest Az év Klasszis TopDesign fővárosi 3 – 4 csillagos szálláshelye 2024 TRIBE Budapest Stadium Budapest Az év Klasszis TopDesign vidéki 5 csillagos szálláshelye 2024 Melea The Health Concept Sárvár Az év Klasszis TopDesign vidéki 3 – 4 csillagos szálláshelye 2024 Kenese Bay Garden Resort & Conference Balatonkenese Az év Klasszis TopDesign spa & wellness részlege 2024 Kenese Bay Garden Resort & Conference Balatonkenese Az év Klasszis TopDesign vendégszobája, lakosztálya 2024 Donautica Hotel & Restaurant Fadd Az év Klasszis TopDesign hotel lobbija 2024 Melea The Health Concept Sárvár Az év Klasszis TopDesign szállodai kertje/terasza 2024 Károlyi Kastély Hotel & Restaurant Fehérvárcsurgó Az év Klasszis TopDesign hotel tervezője 2024 Kroki Stúdió Az év Klasszis TopDesign fenntartható szálláshelye 2024 StagLand Cabins Hosszúhetény Az év Klasszis TopDesign történelmi épülete (szállodája) 2024 Bordűr Wellness Hotel & Szőnyegmúzeum Békésszentandrás Az év Klasszis TopDesign céges rendezvény helyszíne 2024 Prónay-kastély Alsópetény

A zsűri különdíja Az év Klasszis TopDesign családi vállalkozású szálláshelye 2024 Villa Chez les Amis Balatonszepezd Az év Klasszis TopDesign családbarát szálláshelye 2024 Danubius Hotels

Közönségdíjak Az év Klasszis TopDesign Gasztro helye közönségdíj 2024 Hilton Garden Inn City Center Debrecen Az év Klasszis TopDesign Hotel – Spa – Wellness szálláshelye közönségdíj 2024 Kristály Imperial Hotel Tata

A nemzetközi zsűri tagjai:

Ács Erzsébet (Elnök, Lakberendezők Országos Szövetsége LOSZ)

(Elnök, Lakberendezők Országos Szövetsége LOSZ) Bakody Katalin (Kelet-európai igazgató, Jab Anstoetz KG.)

(Kelet-európai igazgató, Jab Anstoetz KG.) Fejes Gergő (belsőépítész, a Plusdesign Studio alapítója Plusdesign Studio Kft.)

(belsőépítész, a Plusdesign Studio alapítója Plusdesign Studio Kft.) Flesch Tamás (elnök, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége)

(elnök, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége) Ariana Grüll (Építész, belsőépítész, Arkan Zeytinoglu Architects, Wien / Ausztria)

(Építész, belsőépítész, Arkan Zeytinoglu Architects, Wien / Ausztria) Jakab Zsófia (Vezérigazgató, Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.)

(Vezérigazgató, Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt.) Kéry Balázs (Belsőépítész, a Kroki Stúdió alapító- társtulajdonosa, Kroki Stúdió)

(Belsőépítész, a Kroki Stúdió alapító- társtulajdonosa, Kroki Stúdió) Pesti István (Executive Chef, gasztronómiai tanácsadó, Platán Gourmet étterem, LUA Resort Balatonfüred)

(Executive Chef, gasztronómiai tanácsadó, Platán Gourmet étterem, LUA Resort Balatonfüred) Pozsár Péter (Építész, HelloWood alapító)

(Építész, HelloWood alapító) Lisa Sigl (Szállodaigazgató, Hotel Schwarzer Bär ****, Linz, Ausztria)

(Szállodaigazgató, Hotel Schwarzer Bär ****, Linz, Ausztria) Somlyai Zoltán (Vezérigazgató, BDPST Koncept)

(Vezérigazgató, BDPST Koncept) dr. Szalók Csilla (közgazdász, Intézeti tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Egyetem)

(közgazdász, Intézeti tanszékvezető, Budapesti Gazdasági Egyetem) Rodrigo Tellez Acosta (Senior Interior designer, Lissoni Associati / Italy)

(Senior Interior designer, Lissoni Associati / Italy) Vágó Ágnes (Turizmus Online főszerkesztő, Klasszis Média)

Junior Klasszis TopDesign Formaruha Pályázat: letették névjegyüket a következő generáció tervezői

Az idei évben debütált a szakiskolásokat és egyetemistákat megszólító Junior Klasszis TopDesign Formaruha Pályázat tervezői verseny gasztronómia és szállodaipar kategóriában. „Az eredmények bennünket is megleptek” – emelte ki Ács Zsuzsanna, a Klasszis Média Lapcsoport ügyvezetője köszöntő beszédében. „Olyan kreativitás áradt a munkákból, amelyre hosszú távon építeni kell és építeni lehet.”

A zsűri elnöke, Jakab Zsófia, a Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója mellett a formaruha-pályázat zsűrijének munkájában szintén részt vevő Fabriczki Petra, a Danubius Hotels kommunikációs igazgatója, valamint Dobay Eszter, a Dobay cukrászdák tulajdonosa adták át a díjakat. Két kategóriában hirdettek győzteseket: 5 csillagos szálloda kategóriában Véh Lili pályázata győzött, az Étterem kategória győztese pedig a Kovács Gréta és Nagy Laura párosa lett.

Az Inspiráló Iskola különdíjat a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium nyerte el.

Nem csak a díjat átvevő fiatal tehetségeknek tapsolhatott a tágas termet teljesen megtöltő közönség, hanem a rendezvényterem előterében a legjobb pályázatokat elegáns enteriőrben be is mutatták a díjátadóra érkezett szakmai vendégeknek.