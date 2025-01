Dobpergés: Orbán Viktor testvére is közbeszerzésnek örülhet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A miniszterelnök öccse által reklámozott Global Arms Hungary egy ideje Norbi Update szénhidrátcsökkentett élelmiszereket is árul - írja a Direkt36.

A Paks II. Atomerőmű Zrt. az év első napjaiban több kisebb közbeszerzésen hirdetett eredményt. A tenderek nyertesei között szerepel Mészáros Lőrinc két cége, valamint Orbán Viktor testvéréhez, Orbán Áronhoz köthető vállalkozás is, írta meg a Hvg.hu .

