Döntött az Alkotmánybíróság: nem lesz olimpiás népszavazás

A MOB a panaszok benyújtása után közölte a szervezet és az olimpiai bajnokok célja, hogy egy esetleges olimpiarendezési szándékról csak alapos előkészítés, felmérés, tájékozódás és érdemi társadalmi vita után szülessen döntés. Az olimpiai család egyetért Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével: megfelelő időben meg kell kérdezni a budapestieket és biztosítani kell a népszavazás lehetőségét is. A NOB 2027 előtt nem fog új házigazdát kijelölni, így bőven van idő a tervek elkészítésére és kibeszélésére.

Több olimpikon is benyújtotta azt az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróságra, amely miatt Hadházy Ákos nem tudta elindítani az aláírásgyűjtését az olimpia népszavazásról.

