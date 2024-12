Gigantikus összegű közbeszerzési eljáráson nyerhet a kormánykedvenc

A kórházak takarításáról szóló közbeszerzési eljárásra január 27-ig lehet jelentkezni. A KEF egyúttal kiírta az őrzés-védelemről szóló eljárást is, annak 88 milliárd forint az értéke. Négy évvel ezelőtt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) szintén 300 milliárd forint értékű keretmegállapodásra írt ki közbeszerzési eljárást. Ezért a pénzért a nyertes pályázónak vállalnia kellett „teljes körű napi, időszakos, nagy és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújtását”, összesen közel 93 fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény 372 telephelyén.

Már nem Tasnádi László a tulajdonosa az állami és fővárosi közbeszerzéseken is taroló vagyonvédelmi cégnek sem.

Kapcsolódó cikk Pintér Sándor III/II-es volt államtitkára egymás után adja el a közbeszerzésekkel táplált cégeit Már nem Tasnádi László a tulajdonosa az állami és fővárosi közbeszerzéseken is taroló vagyonvédelmi cégnek sem.

