Ha szeret a Mátrában síelni, akkor van egy pompás hírünk!

Nagycsaládosok, gyerekek, diákok és 62 évnél idősebbek kedvezményt kapnak, s a SZÉP-kártyát is elfogadják – közölte a Sípark.

A tervek szerint a téli szünet minden napján várják a síelőket és a snowboardosokat Mátraszentistvánban. Időjárástól függően villanyfényes, esti síelés is lehet.

Csütörtöktől a síliftek is működni fognak Fotó: MTI / Vasvári Tamás

