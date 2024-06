Imád pereskedni a magyar, alig győzik a munkát a bíróságok

A Fővárosi Törvényszék 2023-as tevékenységét összegző eseményen az OBH elnöke elmondta: 2020 második félévében indult központi intézkedés az elhúzódó ügyek csökkentése érdekében. E téren jelentős eredményt tud felmutatni a Fővárosi Törvényszék, ahol 40 százalékkal csökkent a két éven túli perek száma - hangsúlyozta.

Senyei György Barna közölte, hogy 2023-ban országosan csaknem 1,2 millió ügy érkezett a bíróságokra, ebből 332 ezer - vagyis az ügyek 28,3 százaléka - a Fővárosi Törvényszékre. Tavaly a bírósági ügyek csaknem 33 százaléka itt volt folyamatban - tette hozzá, megjegyezve: a Fővárosi Törvényszékre érkező ügyek száma 4,1 százalékos emelkedést mutatott a megelőző évhez képest.

Az OBH-elnök jelezte, hogy a Fővárosi Törvényszék nemcsak ügyforgalom szempontjából kiemelkedő, de egyben a legnagyobb létszámú bíróság is: 680 bíró, és közel 1900 igazságügyi alkalmazott működik itt. "Ez összeurópai szinten is kiemelkedő, hatalmas létszám" - jelentette ki, megjegyezve: az ügyek átlagos nehézségi foka is magasabb itt, mint más bíróságokon.

Senyei György Barna kitért arra, hogy az elmúlt időszakban egyre több ítélet emelkedett jogerőre első fokon, ami azt jelenti, hogy a jogkeresők egyre nagyobb arányban fogadják el a bírósági döntést. Ez az arány szinte minden szinten és minden ügyszakban pozitívan változott - állapította meg.

