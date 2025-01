Január 15-től fontos változás jön az építőipari vállalkozóknak

2025. január 15-től az építőipari kivitelezést vagy tervezést végző vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – rendelkezniük kell kötelező kivitelezői felelősségbiztosítással – hívja fel a figyelmet a Pannon-Safe. A biztosításközvetítő becslése szerint a mintegy 150 ezer érintett vállalkozás töredéke tett eleget eddig a jogszabályi kötelezettségnek, miközben ennek elmulasztása akár a vállalkozás működésének felfüggesztésével is járhat. Arról nem is beszélve, hogy egy esetleges káresemény után a vállalkozót terheli a teljes kártérítési felelősség.