Jó szezont zárt a BAHART

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A BAHART hajói idén a tavalyinál 6 százalékkal több, mintegy 175 ezer kerékpárt szállítottak, ami jól mutatja, hogy nő a Balaton környéki aktív turisták száma - fogalmaz a közlemény. Kitér arra is, hogy a balatoni hajózásban is egyre inkább teret hódít az online és automata jegyértékesítés, idén a tavalyinál 25 százalékkal többen, 86 ezren vásároltak ezen a módon jegyet. (MTI)

A legkedveltebb járatok 2024-ben is a Fonyód-Badacsony, valamint a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak voltak, amelyeken az új, nagy katamaránok is közlekedtek Fotó: Mfor/Mester Nándor

A Szántód-Tihany között egész évben közlekedő kompokon, eddig 1,38 millióan utaztak, ami 27 ezerrel több, mint tavaly ilyenkor. Az év végéig várhatóan a 2023. évi 1,4 milliós rekord is megdőlhet. A kompok 30 percenként közlekednek az őszi szünetben a két part között.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!