Lecserélhetik a budapesti matuzsálemeket

A BKK minden beérkező, illetve az ülésen elhangzott javaslatot elemez, ezért minden szereplőt megkérnek arra, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a H7-es csepeli vonalon átmenetileg nagy kapacitású villamosszerelvények közlekedjenek, mint például a hannoveri villamosok. A témával kapcsolatban további egyeztetések várhatók, a társaság azt írta, céljuk, hogy a fővárosban és környéken élők érdekében a HÉV-ek jelenlegi szolgáltatási színvonala a jövőben is minimumként megmaradjon.

Nem opció a járatritkítás a HÉV-ek vonalán. Mivel rövid távú megoldásra is szükség van, akár hannoveri villamosok is közlekedhetnének az elöregedett HÉV-szerelvények helyett a H7-es vonalon. Erről beszéltek szakmai és civil partnerek a BKK Mobilitási Témacsoportjának ülésén a napokban a 444.hu tudósítása szerint .

