Megmagyarázta a MÁV, miért nem akkora baj, hogy megint kisiklott egy vonat – de le fogják zárni az egész Keletit

„Kollégáim ezekben a pillanatokban is megfeszített tempóban dolgoznak azért, hogy a forgalom mielőbb helyreállhasson a Keleti pályaudvarnál"

„Éppen ezért hoztunk már korábban döntést arról, hogy jövőre végrehajtjuk a Keleti-programot, amelyben a pályaudvar teljes váltókörzetét felújítjuk. (Előre jelzem, hogy a komplex munkálatokhoz egy időre a pályaudvar forgalomból történő kizárására is szükség lesz!)"

Hozzáteszi azt is, hogy a pályaudvar teljes váltókörzetét fel fogják újítani 2026-ban, ez viszont egy időre a teljes pályaudvar lezárását is szükségessé fogja tenni.

– írja, aztán megnevezi a „felelőst” is:

Délelőtt aztán megszólalt Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is.

A MÁV szemérmesen számolt be az esetről, Vitézy Dávid magyarázatot követel.

Hétfő hajnalban az augusztusi, súlyos baleset után újabb vonat siklott ki a Keleti pályaudvaron. A Mávinform kezdetben a baleset jellegéről nem, csak az okozott fennakadásokról számolt be, Vitézy Dávid azonban világgá kürtölte, hogy újabb kisiklás történt.

