Megsérült egy gázt szállító vezeték Magyarországon, de nincs ok a pánikra

Közölték: a vezetéken keletkezett sérülés javításának ideje alatt, január 31-én délután kettő és február 1-jén reggel nyolc között a nagynyomású földgázrendszer kapacitásai nem lesznek elérhetőek, ezért ebben az időszakban Rétság, Romhány, Érsekvadkert és Balassagyarmat településeken szolgáltatáskiesés várható. A javítási munkálatok során fáklyáznak is a Romhány gázátadó állomás melletti fáklyán, ami erős fény- és hanghatással jár.

