„Morzejelekkel” is kommunikálhatnak a rendőrrel az igazoltatott állampolgárok

Szeptembertől akár otthon is hagyhatjuk, mobiltelefonnal is igazolhatjuk magunkat a rendőrnél.

„Az igazoltatás során a rendőr elkérheti az igazoltatott személyazonosító igazolványát vagy egyéb a személyazonosságot hitelt érdemlően igazoló okmányát.” Így szólt a szabály eddig, ám ez sem tart örökké – derült ki a Hvg.hu jogszabályszemléjéből. Egy hétfőn késő este megjelent belügyminiszteri rendelet szerint kódokkal is kommunikálhatnak a felek.

Az új évtől kezdve az igazoltatott személyek a digitális állampolgárságukhoz kapcsolódó kóddal is igazolhatják magukat személyijük vagy jogsijuk helyett, ami nem könnyíti meg a rendőrök dolgát.

