Nem is Magyarországon lennénk: trükköznek a palack visszaváltással

A szakértők szerint a vonalkódba kódolt érték helyett véletlenszerűen generált azonosítót kellene alkalmazni, amelyet központi adatbázisban tárolnak. Az utalványok hitelességét az üzlet rendszere online módon ellenőrizné, így csökkentve a visszaélés kockázatát. Hasonló sebezhetőségeket azonosítottak más uniós országok visszaváltási rendszereiben is, ami arra utal, hogy a probléma nemcsak magyarországi sajátosság.

Több termék esetében is változhat a palackok visszaváltási díja a jövőben egy Orbán Viktor miniszterelnök nevével ellátott kormányrendelet tervezete szerint.

A HWSW informatikai szaklap szerint a vonalkóddal ellátott nyomtatott utalvány akár hamisítható is lehet egy tetszőleges összeggel, igaz, a módszer gyakorlatban való kivitelezése nem egyszerű. A nyomtatott utalványok vonalkódjai tartalmazzák a visszaváltott palackok összegét, amely könnyen olvasható és technikailag módosítható. A vonalkód alatti számsorozat egy része az utalvány értékét jelöli, ami kódolási hibák révén visszaélésre adhat lehetőséget, ha a vonalkódot megfelelő algoritmussal manipulálják.

