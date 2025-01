Ügyfélkapus átállás: itt a legújabb megoldás

Az Ügyfélkapu+ lényege, hogy az eddig a sima Ügyfélkapuban használt felhasználónév–jelszó páros mellé a belépéskor pluszban meg kell adni egy hatjegyű számsort is. De ez nem egy állandó kód, amelyet meg lehet jegyezni, aztán újra és újra beírni, hanem minden bejelentkezéskor egy frissen létrehozott számsort kell megadni. Épp ettől biztonságosabb az Ügyfélkapu+, hiszen nincs mit ellopni, egy ilyen kódot hiába szerez meg egy bűnöző, legközelebb már semmire sem megy vele.

Előbbi használata viszont keddtől sokat egyszerűsödik azoknak, akiknek nincs megfelelő okostelefonjuk, vagy nehézséget okoz nekik, hogy kódgeneráló alkalmazásokkal bíbelődjenek rajta – írta meg a Telex. Mostantól ugyanis már emailben is kérhetik a ügyfélkapu+-os bejelentkezéshez szükséges biztonsági kódot.

Napok, hónapok óta szinte naponta előkerül, hogy január 15-én megszűnik az Ügyfélkapu, ezért 16-tól nem lehet többé a sima felhasználónév–jelszó párossal bejelentkezni az állami szolgáltatások weboldalán. Aki ezentúl is az interneten szeretne ügyeket intézni, annak két lehetősége marad: vagy az Ügyfélkapu+ szolgáltatás, vagy a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás.

Keddtől e-mail segítségével is be lehet lépni az Ügyfélkapu+ rendszerébe.

