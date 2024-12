Ukrajnával közösen kér a magyar kormány milliárdokat Brüsszeltől

Ezen kívül hamarosan megnyitjuk a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalád közötti határátkelőhelyet is, amely a magyar-ukrán határszakasz hatodik átkelőhelye lesz – fogalmazott Magyar Levente.

Az államtitkár bejelentette azt is, hétfőtől megindult az üres kamionok forgalma a beregsurány-asztélyi határátkelőhelyen Ukrajna felől Magyarország felé, ezzel tehermentesítve a forgalmas záhonyi határátmenetet, illetve elkezdődik az asztélyi ukrán oldali határállomás teljes felújítása és kapacitásbővítése, amely várhatóan két évig fog tartani.

A bejelentés után nem sokkal már repült is az első interkontinentális ballisztikus rakéta Ukrajna felé. Van okunk aggódni?

Egymilliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszelbe elé Magyarország és Ukrajna – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn az asztélyi határállomáson.

