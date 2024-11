A kínai TikTok döntött a romániai elnökválasztás első fordulójában?

Sem a hagyományos média, sem a közvélemény-kutatók nem tartották esélyesnek, és még a „hagyományos” szélsőjobboldal jelöltje is meglepetést okozott: a várt második hely helyett csak negyedik lett. Teljes a káosz? Mi állhat a háttérben? — kérdezi laptársunk, a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz Privátbankár.

A látszólag a semmiből felemelkedő Călin Georgescu sikerében fontos szerepet töltött be a kínai közösségi média platform, a TikTok. Más szélsőséges politikusokhoz hasonlóan Georgescu is jártas a közösségi médiában, 1,6 millióan követik TikTok-fiókját, ahol videókat tett ki arról, ahogy templomba megy, dzsúdózik, futópályán fut és podcastokat készít. Alig néhány nappal a szavazás előtt TikTok-kampányt indított, amelyben az Ukrajnának nyújtott segélyek leállítását sürgette. Szkeptikusan szólt Románia NATO-tagságáról is. Nyugat-ellenes üzeneteit rendszeresen terjesztette a Kreml-barát közösségi média is — állapítja meg a Szabad Európa.

Végül Călin Georgescu mosolyoghatott a legjobban

Fotó: Facebook/Calin Georgescu

A román elnökválasztás első fordulóját vasárnap, november 24-én tartották. A második forduló két héttel később, december 8-án, vasárnap lesz, az első két helyre befutott jelölt részvételével. A kettő között félúton, december 1-én, szintén vasárnap, parlamenti választásokat is rendeznek.

A hivatalos eredmények – az első hét jelölté – a következők:

Călin Georgescu független jelöltként a szavazatok 22,94 százalékát szerezte meg. A közvélemény-kutatók nem sorolták az esélyes jelöltek közé, a média nem várta az első öt közé, 6-8 százalékos népszerűséget mértek nála. Elena Lasconi jobbközép-liberális Mentsétek meg Romániát Unió (USR) jelöltje a szavazatok 19,98 százalékát szerezte meg. A közvélemény-kutatások úgy 14 százalék körülire mérték népszerűségét. Marcel Ciolacu 19,15 százalékkal épphogy lemaradt a második fordulóról, 2740 szavazat a különbség. A szociáldemokrata (PSD) kormányfőt várták az első helyre 25 százalékos támogatottsággal. George Simion 13,85 százalékot ért el. A szélsőjobboldali Szövetség a Románok Egységéért (AUR) jelöltjét várták második helyre 16 százalékos támogatottsággal. Nicolae Ciucă jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje 8,79 százalékot szerzett. Népszerűségét 14 százalék körülire tették. Mircea Geoană a PSD korábbi vezetője független jelöltként 6,32 százalékot ért el. Számára hozzávetőleg 9 százalékos eredményt mutattak a közvélemény-kutatások. Kelemen Hunor 4,5 százalékos eredménnyel, hozva a tőle elvárhatót, több magyarlakta megyében is az első helyet szerezte meg.

Mennyire legális?

Marcel Ciolacu román miniszterelnök kedden azt mondta, hogy felül kell vizsgálni Georgescu kampányának finanszírozását a TikTokon — számol be róla a Politico.

„Ez a rendszer, nem tudom mennyire legális, de értem, hogy hogyan használták. Ennek finanszírozási forrásait véleményem szerint ki kell vizsgálni,” — jelentette ki az elnökválasztás első fordulójának nagy vesztese.

Marcel Ciolacu kormányfő új távlatok után nézhet

Fotó: Facebook/Marcel Ciolacu

A kínai platform szerepe már az Európai Parlamentig is eljutott. Valérie Hayer, a liberális Renew Europe csoport vezetője azt követelte, hogy a TikTok vezérigazgatója jelenjen meg az Európai Parlament előtt, hogy válaszoljon a platformnak a vasárnapi romániai elnökválasztásban játszott szerepére vonatkozó kérdésekre, mivel szakértők több ezer hamis fiókkal kapcsolatos titkos tevékenységre figyelmeztettek a szavazást megelőzően.

Románia stabil nyugatbarátsága veszélybe került — emeli ki a The Guardian szerkesztőségi véleményében — Románia 1989 utáni történetének egyik legjelentősebb választási eredménye után.

A kevéssé ismert Georgescu második fordulós versenye egy Ukrajna-barát, jobbközép jelölttel tehát döntő regionális jelentőséggel bír.