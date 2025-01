Ajánlatot kapott Szijjártó Péter Brüsszelben

Az Ukrajnán keresztüli orosz gázszállítás idén január elsejével leállt, mivel Kijev nem hosszabbította meg a tranzitszerződést Oroszországgal. Szlovákia és Magyarország most arra ösztökéli az EU-t, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy a szállítás „egy nagyobb vezetéken” újraindulhasson, írja a Reuters. Magyarországra egy ideje nagyrészt már Ukrajna kikerülésével, a Török Áramlaton keresztül jut el az orosz gáz.

Az Európai Bizottság folytatni fogja a tárgyalásokat Ukrajnával az ország vezetékrendszerén keresztül Európába irányuló orosz gázszállítások ügyében, és a megbeszélésekbe bevonja majd Magyarországot és Szlovákiát is.

