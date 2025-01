Amerika cáfolja a kormányt Orbán Viktor meghívásának ügyében

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ahogy azt már szerdán a hazai sajtóban a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó laptársunk a Privátbankár elsőként megírta , az amerikai The Hill politikai hírportál szintén úgy értesült, hogy Orbán Viktor kapott meghívót a beiktatásra.

Hogy Orbán Viktor nem vesz részt a beiktatáson, szerdán derült ki, ekkor közölte a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan, hogy Orbán január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten. Az első ránézésre is furcsa magyarázatot a kormányportálok és kormányhű megmondóemberek próbálták meg árnyalni, még jobban megmagyarázni, amiből egy akár még szórakoztatónak is nevezhető történet kerekedett ki — teszi hozzá a lap.

Ezzel gyakorlatilag a teljes magyar kormányzati propagandát cáfolja a lap az Orbán Viktorra vonatkozó információval. Ugyanez jelent meg egyébként az amerikai US News hírportálon is, írja a 444, amely felfedezte ezt az ellentmondást.

„A Donald Trump elnöki beiktatására meghívottak listáján szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, akit az európai politikai életben Vlagyimir Putyin tisztelőjeként emlegetnek, és Európa „rosszfiújának” tartanak. Orbán Viktor azonban nem tudja megoldani a részvételt – közölte a magyar miniszterelnök hivatala a sajtóval” — számol be róla a Politico.

