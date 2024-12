Ahol Orbán Viktort nem fogadták, most Joe Biden parolázik

Az angolai és amerikai delegáció közötti hivatalos tárgyalások megnyitóján, amerikai kollégája, Joe Biden jelenlétében az angolai államfő elmondta, hogy szeretné, ha a védelem és biztonság téren is fokozódna az együttműködés. Különösen az amerikai katonai iskolákba való bejutás, angolai kiképzés, valamint több közös hadgyakorlat terén — számol be róla az angolai hírügynökség az Angop — írja laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.

João Lourenço elnök fokozott együttműködésre szólított fel a tengeri biztonsági programokban, mint a Guineai-öböl és az Atlanti-óceán déli részének védelme, valamint az angolai fegyveres erők újbóli felszerelése és modernizálása.

Joe Biden amerikai és João Lourenço angolai elnök parolázik

Fotó: X/@POTUS

Biden látogatása történelmi, mivel ez az első amerikai elnöki vizit Angolában.

A magyarok előtt sem lehet ismeretlen az angolai elnök neve. Szijjártó Péter 2019. március 13-i angolai utazása során jelentette be, hogy a kormányfő ugyanazon hónap végén hivatalos látogatást tesz az afrikai országban. Március 26-án a Magyar Hírlap be is jelentette az aznapi utazást, de az hirtelen meghiúsult — írta az akkori Index.

A portugál Expresso hetilap értesülése szerint João Lourenço angolai elnök mondta le a legfelsőbb szintű magyar-angolai találkozót. A portugál lap emlékeztet rá, hogy bár hivatalosan naptáregyeztetési nehézségek akadályozták meg a találkozót, valójában prózaibb ok volt, João Lourenço elnök nem akarta fogadni a portugál lap szerint „xenofób és szélsőjobboldali európai vezetőt” — tette hozzá az Index.

Legalább 15 milliárd forintos üzlet hiúsult meg 2019-ben Orbán Viktor angolai útján – értesült annak idején az Index. Magyarország egy mezőgazdasági beruházással az Egyesült Államokkal és Kínával került volna egy ligába, az utolsó pillanatban azonban a konkurencia meggyőzte a luandai kormányt — tudta meg a lap.