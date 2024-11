Volodimir Zelenszkij kilövette az eddig tiltott rakétákat

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az atacms rakéta messzire is elér Fotó: South Korean Defense Ministry

Oroszország szerint Ukrajna amerikaiak által szállított nagy hatótávolságú rakétákat lőtt ki az országra, egy nappal azután, hogy Washington megadta az engedélyt az ilyen támadásokra — számol be róla a BBC. Ukrajna a hadsereg taktikai rakétarendszerét (Atacms) használta ma reggel az orosz Brjanszki régióra mért csapás során – közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!