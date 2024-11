Az ukrajnai magyarokkal fizetné ki Orbán Viktort Donald Trump?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

De mi lesz a stratégiai kérdésekkel, például a magyar-kínai gazdasági és politikai kapcsolatokkal? A nyilvános üzengetések megszűnhetnek, de a két ország érdekei ettől még nem fognak egybeesni. Ha odacsapnak az amerikaiak a kínai és az európai autóiparnak, az Magyarországnak is fájni fog. Mit nézhet el a különutas magyar kormánynak Donald Trump a személyes jó viszony miatt?

Gesztusokat tehet Orbán Viktornak Donald Trump, például az ukrajnai magyar kisebbség ügyében is odaszólhat Kijevbe, megszűnhet a kettős adóztatás és a vízumok ügyében is könnyítések jöhetnek – mondta el a Klasszis Podcast friss adásában Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE professzor emeriutsa.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!