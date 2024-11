Balhé Brüsszelben: a Magyar Háznál is tüntettek

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Democratie à la Belgique: ⛔️ vreedzame idealisten op rechts worden permanent gecriminaliseerd en ontmenselijkt door media en politiek; ✅️ links geweld wordt gebanaliseerd, zelfs gefaciliteerd door de overheid of toegejuicht. https://t.co/NBN1PWRxTL

A könyvbemutatón részt vett Győri Enikő fideszes európai parlamenti képviselő is:

A rendőrség 40 embert tartóztatott le, miután a tüntetők megpróbáltak betörni a belga szélsőjobboldali párt, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) brüsszeli központjába egy könyvdedikálási esemény után, amelyen a francia szélsőjobboldali vezető, Jordan Bardella is részt vett, írta meg a Politico .

