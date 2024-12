Váratlan éles fordulat Dél-Koreában

A katonaság azt is közölte, hogy az ország sztrájkoló orvosainak 48 órán belül vissza kell állniuk a munkába – jelentette a hírügynökség. Orvosok ezrei sztrájkolnak hónapok óta az orvosi egyetemi hallgatók számának bővítésére irányuló kormányzati tervek miatt.

„Yoon elnök ok nélkül vészhelyzeti hadiállapotot hirdetett” – mondta Lee Jae-myung, aki a nyilatkozatot alkotmányellenesnek minősítette. „Hamarosan harckocsik, páncélozott járművek és fegyveres és kardcsörtető katonák fogják irányítani az országot.”

Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök hadiállapot kihirdetésekor, azzal vádolta az ország ellenzékét, hogy kisajátította a parlamentet, szimpatizál Észak-Koreával és államellenes tevékenységével megbénítja a kormányt — írja a The Guardian. Az elnök ezt egy televíziós beszédben jelentette be, és megfogadta, hogy felszámolja az észak-koreai erőket és megvédi az alkotmányos, demokratikus rendet. Azonban nem volt azonnal világos, hogy a lépések hogyan érintik az ország kormányzását és demokráciáját.

Yoon Suk Yeol (Jun Szuk Jol) dél-koreai elnök — a Reuters tudósítása szerint —így jelentette be az intézkedést:

