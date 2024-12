A dél-koreai parlament ellenáll — megszavazta a hadiállapot visszavonását

WATCH: People celebrating after South Korea's parliament blocks martial law and soldiers withdraw pic.twitter.com/K8GIbF98FV

A Reuters szerint a dél-koreai alkotmány kimondja, hogy az elnöknek jogában áll hadiállapotot kihirdetni, ha azt katonai fenyegetéssel való szembenézés, vagy a közbiztonság és a közrend fenntartása indokolja, amelyek érdekében katonai erők mozgósítása szükséges — összegzi a The Guardian. Az elnök által kihirdetett hadiállapotot a kabinetnek felül kell vizsgálnia, és a hadiállapot kihirdetése után a parlamentet értesíteni kell a döntésről. Ha a parlament tagjai többségi szavazatukkal a hadiállapot feloldását kérik, akkor az elnöknek ennek eleget kell tennie.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!