Dísztermet avattak a washingtoni Kossuth Házban

1956 olyan ünnepünk, amely összekapcsolja a történelmünket és a mindennapjainkat, és arra hív, hogy újra átkeljünk ezen a hídon – emelte ki Varga Mihály. Mint mondta: a magyar szabadságharcos nép, amit hazánk 1000 éves történelme mellett az olyan hősök történetei is alátámasztanak, mint az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kováts Mihály – hívta fel a figyelmet a miniszter. (MTI)

A legutóbbi amerikai népszámláláson 1,4 millióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek. A Kováts 300 emlékév egyik méltó záróeseményeként kerül sor az új díszterem felavatására, amely egyben a magyar-amerikai kapcsolatok szimbóluma is.

