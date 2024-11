Donald Trump megnyerte Texast

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Hagyományos vörös államok is a volt elnöké lettek, Donald Trump elvitte a megbízhatóan republikánus Észak- és Dél-Dakotát, valamint Louisianát és Wyomingot is.

Az egykori republikánus fellegvárban egyre ingatagabb lábakon áll a republikánus többség, ám ezúttal kitartott: az Associated Press 62 százalékos feldolgozottság mellett az 53,9 százalékos eredményével élen álló Trumpnak adta a 40 elektori helyet érő államot.

Ezzel 40 elektori helyet húzott be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!