Csere: Donald Trump most volt ügyvédjét jelöli igazságügyi miniszternek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Gaetz, miután bejelentette, hogy visszavonja jelölését azt mondta munkatársainak, hogy szembe kellett néznie azzal a ténnyel, hogy legalább három régi szenátor – Mitch McConnell, Susan Collins és Lisa Murkowski – valamint John Curtis most megválasztott szenátor ellene szavazna, és megakadályozná jelöltsége megerősítését.

Mivel Bondi széles támogatásra számíthatott Trump világában és a szenátus republikánus tagjai között, ellentétben Gaetzzel, aki mindig is küzdenie kellett ezért, csütörtökön Trump vezető tanácsadóinak többségének támogatását is kivívta – mondták a források.

Donald Trump bejelentése néhány órával azután történt, hogy Matt Gaetz volt képviselő visszalépett a szenátusi republikánusok ellenkezése miatt, akik a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak sorozata miatt nem kívánták megszavazni — számolt be róla a The Guardian.

„Büszkén jelenthetem be Florida állam korábbi főügyészét, Pam Bondit, aki az Egyesült Államok következő igazságügy-minisztere lesz. Pam közel 20 évig volt ügyész, és nagyon kemény volt az erőszakos bűnözők ellen” – jelentette be Trump a Truth Social közösségi média bejegyzésében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!