Egyre durvább a helyzet Szlovákia és Ukrajna között

Robert Fico a pozsonyi parlament gazdasági bizottságának keddi ülésén azt mondta: amennyiben Zelenszkij nem újítja fel az ukrán gáztranzitot és nem teszi lehetővé a nyersanyag Szlovákián keresztüli tranzitját, meg fogják vétózni az Ukrajnának szánt EU-s anyagi támogatásokat. A szlovák miniszterelnök a kialakult helyzettel kapcsolatban annak a véleményének is hangot adott, miszerint Zelenszkij Szlovákia ellensége, mivel megkárosítja az országot.

Január elsején, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – a vonatkozó szerződések meghosszabbítását elutasító – döntése alapján leállt az orosz gáz Ukrajnán át Szlovákiába irányuló tranzitja. Az ukrán fél ezt a döntését Robert Fico több alkalommal is élesen bírálta, rámutatva: az ukrán gáztranzit leállítása több száz millió eurós veszteséget okoz Szlovákiának. A szlovák miniszterelnök az ukrán gáztranzit leállítása miatt különböző válaszintézkedéseket is kilátásba helyezett, mások mellett azt, hogy az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben érvényesíteni fogja vétójogát az uniós döntéshozatalban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök januárban több alkalommal is kritikával illette Robert Fico szlovák miniszterelnököt. Legutóbb azzal vádolta meg Ficót, hogy az szerinte a gázimport terén előnyben részesíti Oroszországot az Egyesült Államokkal és partnereivel szemben. Ahogy laptársunk, a Privátbankár írta: Zelenszkij szerint Fico hazája függetlenségével és szuverenitásával fizet az orosz gázért, mert Moszkvát választotta a nyugati partnerekkel szemben.

