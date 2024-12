Elképesztő, hogy mit mondott Szijjártó Péter a háborúról – Putyin is mondhatta volna

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtóértekezletén először is kifejtette, hogy Ukrajna meghívása az észak-atlanti szövetségbe a harmadik világháború kitöréséhez is vezethetne, így üdvözölte, hogy erre vonatkozóan továbbra sincs egyetértés a tagállamok között. Úgy vélekedett, hogy „elképesztő elvakultságról” tanúskodik egyesek azon érvelése, miszerint Ukrajna nem is magáért, hanem az európai szabadságért és demokráciáért harcol.

„Ez nyilvánvalóan nincs így. Ukrajna a saját szabadságáért, a saját szuverenitásáért és a saját országáért harcol, ami természetesen megsüvegelendő, de nem összekeverendő azzal, mintha másokért harcolnának” – fogalmazott. Nonszensznek nevezte azt az álláspontot is, amelynek értelmében Ukrajna felvétele hozzá tudna járulni a kontinens biztonságához. „Mi, magyarok ezt másképpen látjuk (...) Ukrajna meghívása a NATO-ba nem a biztonságot, hanem a háború veszélyét, mégpedig a NATO-orosz háború veszélyét hozná el” – húzta alá. „Ezt az elsődleges súlyos veszélyt sikerült elhárítani. Ukrajna meghívása kapcsán nem született döntés” – tette hozzá.

(MTI)