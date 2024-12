Emmanuel Macron megválaszolta a kérdést, ami mindenkit foglalkoztatott

Mindenekelőtt Európa, s azon belül is az Unió szempontjából nem mindegy, mit cselekszik a köztársasági elnök. Mindenesetre nincs nagy mozgástere.

Francois Bayrou-t, a centrista Demokrata Mozgalom (Modem) vezetőjét nevezte ki miniszterelnöknek Emmanuel Macron francia elnök – jelentette be pénteken az elnöki hivatal.

