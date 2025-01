Hivatalos: megszületett a túszalku Izrael és a Hamász között

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A BBC azt írja, hogy az izraeli média szerint Izrael, a Hamász, az Egyesült Államok és Katar képviselői hivatalosan is aláírták a megállapodást Dohában.

Netanjahu hivatala azt is közölte, hogy a túszok családjait is értesítették a megállapodásról. „Izrael Állam elkötelezett a háború minden céljának elérése mellett, beleértve valamennyi – élő és halott – túszunk hazatérését” – áll a miniszterelnöki hivatal közleményében .

Az izraeli miniszterelnök hivatala megerősítette, hogy megállapodás született a Hamásszal a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról, jelentette be Benjámin Netanjahu hivatala az X-en . Az izraeli kormányfő péntekre összehívta a biztonsági kabinet ülését, majd várhatóan ezután szombaton ül össze a kormány, hogy jóváhagyja a megállapodást.

