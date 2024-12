Kitalálja, hol beszélt a békéről Szijjártó Péter? Igen, pontosan ott

A miniszter végül arra is kitért, hogy a kormánynak „teljesen világos és felvállalt, nyilvános célkitűzése” a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken.

Az orosz nukleáris doktrína átírásáról a magyar miniszterelnök is megszólalt. Tényleg annyira vészjósló fejlemény ez, vagy csak azt szeretnénk, ha ezt hinnénk?

„És úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban sok olyan veszélyes és felelőtlen döntés született, amely egy szomszédos ország – mint Magyarország – számára is különleges veszélyeket jelent” – figyelmeztetett.

