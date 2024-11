Megizzasztották az uniós szakbizottságban Orbán Viktor emberét

Az eddigi bővítési és szomszédságpolitikai területhez képest egyértelműen visszalépést jelentő egészségügyi és állatjóléti portfólióval bízná meg Várhelyi Olivér magyar uniós biztost Ursula von der Leyen. A magyar diplomata európai parlamenti szakbizottsági meghallgatása szerdán késő estig tartott.

A Magyar Hang beszámolója alapján Várhelyi programbeszédéből az tűnt ki, hogy éppen azokon a területeken igyekezne előrelépni, ahol lehetőség van az uniós jogalkotásra, vagy pedig közös programok működtetésére. Ennek kapcsán kiemelte például az Európai Egészségügyi Unió elmélyítését, nagy hangsúlyt fektetne a megelőzésre, nemcsak a rákkal szemben, hanem a kardiovaszkuláris megbetegedések esetében is. Hangsúlyozta a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek garantálását, a gyógyszerellátás biztosítását, gazdabarát állatjóléti intézkedéseket, a biotechnológia kutatások, fejlesztések támogatását és a kritikus gyógyszerekről szóló új jogszabályjavaslat is a programjában szerepel. És megemlítette, hogy vizsgálni szeretné a túlzott képernyőhasználat hatásait, különösen a fiatalok esetében.

Az Európai Egészségügyi Unió elmélyítését szeretné elérni Várhelyi Olivér

Fotó: MTI / Purger Tamás

A kritikák közül az első az volt, hogy miért adtak a magyaroknak az Európai Gyógyszerügynökség által jóvá nem hagyott kínai és orosz vakcinát. Várhelyi azzal védekezett, hogy erre lehetősége volt a magyar kormánynak, ő azonban a gyógyszerügynökség által ellenőrzött és jóváhagyott oltást tartja biztonságosnak. Ugyanebben a témában oltáskritikus EP-képviselők azzal támadták, hogy az oltás maradandó károsodás okoz. Várhelyi arra hivatkozott, hogy az oltások életet mentenek, aki nem kap oltást, rövidebb ideig él. A magyar biztos vitatta a felhozott károsodott esetek számát, de megígérte, hogy szükség esetén szívesen találkozik az érintettekkel.

Várhelyit, támadták azzal is, hogy Magyarországon korlátozzák az abortuszhoz való hozzáférést és gátolják a nőket, illetve az LMBTQ-közösség tagjait a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben. A jelölt védekezése során elmondta, hogy semmi problémája az LMBTQ-közösség tagjaival, és nagy tapsot kapott, amikor azt mondta, hogy: „Miért gondolja, hogy nem vagyok a nők szövetségese? Négy nővel élek együtt, van három lányom és a feleségem.” Az abortusszal kapcsolatos állásfoglalást vagy fellépést pedig azzal hárította el, hogy az tagállami hatáskör.

Az MTI beszámolója szerint az állatjólét kérdésével kapcsolatban a jelölt kiemelte: a kérdés megválaszolásába be kell vonni a gazdákat is, hogy olyan gyakorlati megoldásokat lehessen kidolgozni, amelyek javítják az állatjólétet, és a gazdáknak is segítenek. Várhelyi Olivér hangsúlyozta: meg kell szüntetni a ketreces állattartást, de ezen a területen is együtt kell működni az állattenyésztőkkel.

Várhelyiről előzetesen a szociáldemokrata S&D frakció közölte, hogy nem támogatják megválasztását, a felszólalókat hallgatva a lap tudósítójának úgy tűnt, hogy ezzel más csoportok is így lehetnek, kérdés azonban, hogy lesz-e elegendő ellenszavazó.