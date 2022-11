Mégsem jönnek Magyarországnak az uniós pénzek - tudta meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung

A múlt heti bizottsági kiszivárogtatás még arról szólt az EP-beli jelzésekkel összhangban, hogy a 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztési javaslatot fogalmazhat meg a Bizottság a magyar lépések viszonylag pozitív megítélése nyomán. A mai hír viszont ehhez képest kedvezőtlenebb kimenetet jelent: ezek szerint a magyar kormány által tett 17 féle korrupcióellenes és közbeszerzési vállalás eddigi teljesítésével inkább elégedetlen a Bizottság, és ezért tartja fent azt a javaslatát, amit egyébként már szeptember 18-án is megfogalmazott a Tanács felé - tudta meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A lépéssel a Bizottság elnöke megnyugtatná az EP-frakciókat, akik a múlt héten már nagyon határozottan követelték, hogy a 7,5 milliárd eurós felfüggesztési javaslathoz továbbra is ragaszkodjon a Bizottság, illetve most hétfőn is kritikusan vélekedtek a magyar helyzetről, és holnap egy ötpárti állásfoglalásban is kemény hozzáállásra szólítják fel a Bizottságot a magyar ügyben.

Valójában a 7,5 milliárd eurónál jóval több lehet a felfüggesztett magyar felzárkóztatási forrás, mert a szóban forgó három Operatív Programot (közlekedésfejlesztési, területfejlesztési és energiahatékonysági) a Bizottság még el se fogadta, így a szeptemberi bizottsági javaslat értelmében most arról kell döntenie a Tanácsnak, hogy ezt a három programot teljes egészében függesszék fel, ne csak 65-65 százalékban.