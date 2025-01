Mi lesz Rogán Antallal? Orbán Viktornak meggyűlhetett a baja a szankciós listával

Nem olyan biztos, hogy Trump azonnal leveszi a szankciós listáról Rogán Antal. És mi van akkor, ha Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter nem is bánja ezt annyira?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Rogán Antal kedd délután tette szankciós listára az Egyesült Államok, a magyarországi korrupcióban vélt szerepe miatt.

A képviselő hozzátette, ez most Rogán Antal korrupcióval indokolt szankcionálása miatt teljesen kútba esett, Ivanishvili belső köre pedig állítólagosan olyan jelzést kapott, hogy kizárt, hogy ezek után az USA első embere leüljön a milliárdossal.

Tompos Márton, a Momentum elnöke Facebook-posztjában írt arról, hogy Bidzina Ivanishvili, Georgia korábbi miniszterelnöke, a mostani grúz kormánypárt, a Grúz Álom alapítója és tiszteletbeli elnöke tavaly került fel ugyanarra a szankciós SDN-listára, amelyre kedden Rogán Antal is felkerült. A politikus szerint ez különös fényt vett Orbán Viktor georgiai látogatásának, ugyanis a TV Pirveli oldal szerint az lehetett a terv, hogy a magyar kormányfő összehozna egy békítő találkozót Ivanishvili és Trump között.

