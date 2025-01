Módosíttatnák az alkotmányt Donald Trump miatt

Bár az alkotmánymódosítás lenne a hivatalos út Trump harmadik ciklusának lehetővé tételére, egyes elemzők más lehetőségeket is felvetnek. Például, ha Trump 2028-ban alelnökként indulna, és a megválasztott elnök lemondana, akkor ismét hivatalba léphetne.

A javaslatot három nappal azután nyújtották be, hogy Trump hivatalosan letette hivatali esküjét az Egyesült Államok 47. elnökeként.

Andy Ogles republikános képviselő törvényjavaslatot nyújtott be csütörtökön az Egyesült Államok alkotmányának módosítására, ez lehetővé tenné, hogy Donald Trump – és minden jövőbeni elnök számára – , hogy harmadik alkalommal is betölthesse a tisztséget, írta meg a CNBC .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!