Négy év múlva jókora gyomrost kaphat Donald Trump és Orbán Viktor is, most villantani kéne – szakértőt kérdeztünk az amerikai választásokról

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Ha Káncz Csaba véleménye is érdekli, vele is beszélgettünk:

41:47 Most villantani kell – visszaüthet ez a győzelem

A szakértő arról is beszélt, hogy az elmúlt évtizedek legerősebb elnöke lehet Trump, aki a törvényhozás mindkét házát és a Legfelsőbb Bíróságot is a háta mögött tudhatja. Végrehajthat egy autokratikus fordulatot, vagy van még bárki, aki útjába tud vagy mer állni? És mi lesz a demokratákkal? Mit rontottak el és milyen jelölttel lehet esélyük 2028-ban?

Politikailag szinte példátlan győzelmet aratott Donald Trump azzal, hogy visszatérhet a Fehér Házba, de összességében nem szabad azért túlértékelni ezt a győzelmet Yaro Patrice külpolitikai szakértő szerint. Amerika továbbra is kettéosztott, egy következő választáson pedig a másik irányba lenghet ki az inga.

Minden eszközt odaadtak az amerikai választók Donald Trumpnak, hogy teljesítse ígéreteit. Yaro Patrice külpolitikai szakértő szerint nagyon nehéz dolga lesz, négy év múlva pedig a republikánus párton csattanhat az ostor – és a demokraták sem fogják elfelejteni, amit az Orbán-kormány most tett. Lesz-e fék a Trump-vonaton és mikor jelennek meg az első nézetkülönbségek Trump és Orbán között Kína vagy akár Ukrajna kapcsán? A Klasszis Podcastban ezekről a témákról is szó esett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!