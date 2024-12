Orbán Viktor nélkül nyitott ki újra a leégett katedrális

Mindenekelőtt Európa, s azon belül is az Unió szempontjából nem mindegy, mit cselekszik a köztársasági elnök. Mindenesetre nincs nagy mozgástere.

A székesegyház alapkövét 1163-ban rakták le, az építkezés majd száz évig tartott, a 17. és a 18. században nagyobb helyreállításokat végeztek az épületen. A helyreállításhoz annyi adomány gyűlt össze — több mint 840 millió euró Macron hivatala szerint, hogy további munkákat is végezhetnek az építményben.

Csoportok a jövő évtől látogathatják a székesegyházat, február 1-jétől zarándokok, június 9-től pedig turisták is, idegenvezetővel. A katolikus egyház szakértői évente 15 millió látogatóra számítanak.

A szertartáson megszólaltatták a híres orgonát is, amelyet a pusztító tűzvész során, a tetőszerkezet borításának megolvadása következtében mérgező por lepett be. Korábban megkongatták a székesegyház harangjait, és Emmanuel Macron a katedrális előtti téren fogadta a megnyitási szertartásra érkező vendégeket, közöttük állam- és kormányfőket, koronás főket és fontos személyiségeket. A leendő amerikai elnök az első sorban foglalt helyet Emmanuel Macron mellett.

A 2019. április 15-i tűzvész következményeit felszámolva, szombaton ünnepélyesen megnyitották az újjáépített párizsi Notre-Dame-székesegyházat, többek között Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök jelenlétében — számol be róla az MTI. Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem szerepelt a meghívottak között.

