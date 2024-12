A Kreml karácsonyi üzenete Orbán Viktornak

„Elnökünk [Vlagyimir Putyin] többször is hangsúlyozta, hogy nyitottak vagyunk nézeteltéréseink béketárgyalások útján történő rendezésére. Mivel azonban Ukrajna jelenleg nem hajlandó tárgyalásokat folytatni, folytatjuk [különleges katonai] műveletünket” – mondta a Kreml szóvivője. Ezzel kommentálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök szavait, miszerint 2025-ben véget ér az ukrajnai fegyveres konfliktus: „akár békeszerződés útján, akár valamelyik hadviselő fél összeomlása után” — jelentette a Taszsz orosz hírügynökség.

