Orbán Viktor Szíriában is kavar? Látogatói voltak a Karmelitában

Orbán Viktor közölte: Magyarország a nemzetközi fórumokon továbbra is fellép a békéért, valamint a biztonságos életkörülmények megteremtéséért az üldözött keresztények számára. II. Efrém Ignác köszönetet mondott a miniszterelnöknek és a magyar népnek a szükséget szenvedő keresztény közösségek folyamatos támogatásáért – ismertette Havasi Bertalan.

A tárgyaláson, melyen részt vett Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is, áttekintették és különösen aggasztónak nevezték a Szíriában ismét fellángolt harcokat, amelyek nyomán újra súlyos veszélybe kerültek a helyi keresztény közösségek.

