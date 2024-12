Orbán Viktorék perre mennének – tényleg összerúgják a port Brüsszellel

Mint írták, az ehhez szükséges felhatalmazást és pénzügyi fedezetet a kormány határozatban is kihirdette, a tárca nemzetközi jogi szakértők bevonásával fog lépéseket tenni a magyar érdekek védelme érdekében.

