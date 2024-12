Kelemen Hunor a kisebbik rosszat választaná

Még csak előzetes eredmények vannak, de megszólalt a magyar külügyminiszter és az RMDSZ elnöke is.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter örül, Kelemen Hunor szerint nehéz kampányon vannak túl – magyar értékelések a román választásokról Még csak előzetes eredmények vannak, de megszólalt a magyar külügyminiszter és az RMDSZ elnöke is.

Most is azt ajánlja választóinak: a fasiszta és legionárius eszmékkel nyíltan szimpatizáló Călin Georgescu helyett Elena Lasconira, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) jelöltjére szavazzanak – tette hozzá.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt javasolja az erdélyi magyaroknak, hogy a romániai államfőválasztás vasárnap taratandó második fordulójában „a kisebbik rosszat”, Elena Lasconit válasszák – jelentette be Kelemen Hunor RMDSZ-elnök sajtótájékoztatón hétfő este, Kolozsváron.

És ezt tanácsolja a romániai szavazóknak is, hogy Elena Lasconi mellett voksoljanak az elnökválasztás döntő fordulójában vasárnap

