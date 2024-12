A Budapestre menekült lengyel politikus egy erkélyről beszélt

Romanowski az interjú során elmondta, hogy az európai menekültjogi szabályoknak megfelelően folyamodott védelemért Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy nem vár „rendkívüli bánásmódot”, csupán egy független és igazságos igazságszolgáltatást, amit szerinte jelenleg nem találhat meg Lengyelországban. „Nem számíthatok tisztességes bírósági eljárásra, amíg az ügyészség vezetői és a bírók nem a jogi normák szerint végzik munkájukat” – fogalmazott. Romanowski az ügyét politikai hajszának nevezte, amelynek káros hatásai szerinte nemcsak őt, hanem az átlagpolgárokat is súlyosan érintik.

A lengyel hatóságok be akarják vonni az Interpolt annak a lengyel politikusnak az üldözésébe, akinek a magyar kormány menedékjogot adott,

