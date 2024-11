Szijjártó Péter hálás a belaruszoknak a Barátságért

A magyar miniszter szerint az észszerű magyar-orosz együttműködés nyomán továbbra is garantált hazánk energiabiztonsága.

Kapcsolódó cikk Az orosz külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó Péter A magyar miniszter szerint az észszerű magyar-orosz együttműködés nyomán továbbra is garantált hazánk energiabiztonsága.

A videóban a Facebookon kapott kérdésekre válaszolt, az első rögtön arról szól, mit keresett Minszkben. A békét – vágta rá Szijjártó. Megjegyzést tett az amerikai nagykövetre, hogy majd biztos ezeket az utakat is számolni fogja, mint az Oroszországban tett látogatásait. David Pressmann ugyanis október közepén Szijjártó szemére vetette, hogy az invázió kezdete óta 11-szer járt ott — teszi hozzá a lap.

„Na, ez is eljött. Itt vagyunk a TikTokon, nem gondoltam volna” — kezdte első videóját Szijjártó Péter külügyminiszter, aki Fehéroroszországból hazatérve regisztrált — vette észre a 444.

Az Európai Unió több büntetőintézkedést is bevezetett a Lukasenka-rezsim ellen a 2020-ban elcsalt választások, az emberi jogok megsértése, valamint az Ukrajna elleni orosz agresszió támogatása miatt.

A külügyminiszter beszélt arról is, hogy Magyarország ésszerűtlennek tartja a szankciós politikát, és támogatja a korlátozások feloldását. Szerinte az európai gazdaság jobban szenved a szankcióktól, mint azok az országok, amelyekre azokat kivetették, ráadásul sokféle módon ki lehet azokat játszani, amit sokan meg is tesznek.

Szijjártó Péter az ország állami hírügynöksége szerint hangsúlyozta, hogy Belarusz jelentős szerepet játszik Magyarország energiabiztonságában. Jelenleg Belarusz biztosítja Magyarország számára a tranzitolajat, a magyar olaj 71 százaléka a Barátság vezetéken keresztül érkezik, és a minszki vezetés szavatolja ezen szállítások biztonságát. Egyben jelezte, hogy a vezeték továbbra is meghatározó szerepet fog játszani Magyarország olajellátásában, mert nincsen más alternatíva, mivel ekkora mennyiséget fizikailag lehetetlen lenne Horvátországon keresztül továbbítani.

„Magyarország háláját fejezi ki Belarusznak a Barátság kőolajvezetéken keresztül biztosított megbízható olajszállításért” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Minszkben azt követően, hogy tárgyalásokat folytatott belarusz kollégájával, Makszim Rizsenkovval — számol be róla a Népszava.

A magyar külügyminiszter a belarusz állami médiának nyilatkozott és minszki látogatása után a TikTokra is megérkezett.

