Tovább dübörög az EP korrupciós botránya

Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri és korábbi asszisztense, Francesco Giorgi – Kaili korábbi élettársa – mellett vádat emeltek két másik volt szocialista európai parlamenti képviselő, a belga Marc Tarabella és az olasz Andrea Cozzolino ellen. A három új vádemelést – amelyekkel az ügyben érintettek száma „nagyjából tizenötre” emelkedett a Le Soir szerint – a bírák kedden Brüsszelben zárt ajtók mögött tartott meghallgatáson jelentették be, amelyen a nyomozati eljárás szabályosságát vizsgálták.

