Újabb borzalmas hír érkezett a Közel-Keletről

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Mindeközben egy Gázából hazatért orvos a New York Timesban megjelent cikkében arról számolt be, hogy számos, fejlövést kapott kisgyereket kellett ellátnia ottani munkája során. Összesen pedig 44 Gázában szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozó mondta azt, hogy olyan kisgyerekeket látott a kórházban, akiket fejbe vagy mellbe lőttek. Korábban helyben dolgozó orvosok azt mondták, hogy izraeli orvlövészek gázai kisgyerekeket vesznek célba szándékosan. Izrael visszautasította a vádakat. További részletek laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében olvashatók.

Vasárnapra virradóra mintegy ötven másik dél-libanoni várost vagy falut is támadott Izrael, valamint a főváros, Bejrút két déli kerületét is - tette hozzá az ANI.

Nabatíje polgármestere is meghalt az egyik izraeli támadásban a héten, a múlt héten pedig a város piaca semmisült meg. Az Irán támogatta Hezbollah mellett a vele szövetséges Amal mozgalomnak is jelentős befolyása van a város életére, jegyezte meg az AFP hírügynökség.

Mindeközben az izraeli hadsereg a Hezbollah libanoni síita milícia elleni offenzívájában több tucatnyi helységet támadott Libanon déli részén vasárnapra virradóra, különösen Nabatíje várost, ezt immár harmadszor egy héten belül az ANI libanoni hírügynökség jelentése szerint. Harci gépek hétszer mértek csapást a városra most.

A The Guardian szerint az ENSZ közel-keleti békefolyamatának koordinátora, Tor Wennesland azt mondta, hogy „a gázai rémálom fokozódik”, „könyörtelen izraeli légicsapások” zajlanak, és a civilek sehová sem tudnak menekülni a bombázások elől. Szerinte Észak-Gázába szinte semmilyen humanitárius segély nem jut be.

A BBC híradása szerint a gázai minisztérium később azt is tudatta, hogy az áldozatok egy része még a romok alatt és az utakon fekszik, amelyeket a mentőalakulatok nem tudnak elérni. Izrael egyelőre vizsgálja a halottak számáról szóló jelentést, de szerinte az túlzó, és nem egyezik a saját információival. Részleteket azonban nem közöltek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!