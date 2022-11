Újabb kemény ukrán üzenet jött Orbán Viktor sáljára

Az ukrán elnöki tanácsadó, Mihajlo Podolja a Twitteren írta ki magából, mint gondol arról, hogy Orbán Viktor egy nagy-magyarországos sálban jelent meg a futballválogatott legutóbbi mérkőzésén.

"A véres háborők mindig ugyanúgy kezdődnek: kis vezetők álmodnak Nagy Birodalmakről. Bárki, aki a 21. században történelmi traumákon való élősködéssel akar politikai pontokat szerezni, az veszélyezteti a nemzetközi biztonságot. A történelem meg nem tanult leckéi ismétlődnek. Még magyarul is”

- írta Podoljak. Az ügyben az ukrán külügyminisztérium bekérette a kijevi magyar nagykövetet, de a román külügy, illetve a szlovák külügyminiszer is nemtetszését fejezte ki.

Bloody wars start with same scenario: small leaders start dreaming about Great Empires. Anyone who wants to have political points in 21st century by parasitizing historical traumas poses a threat to international security. Unlearned lessons from history repeat. Even in Hungarian.