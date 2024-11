Újra megszólalt Zelenszkij Budapesten: Orbán Viktornak is feltételeket szabna a magyar kisebbség ügyében

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Elmondta azt is, hogy Ukrajna az Egyesült Államok kongresszusa által megszavazott fegyverszállításokat sem kapta meg időben, miközben az ellenség olajiparát sem támadhatja a korlátozások miatt.

„Hiszek abban, hogy Trump elnök tényleg gyors megoldást akar, de ez nem jelenti azt, hogy valóban így is történik.”

Arra a kérdésre, hogy mit jelenthet a háborúban az Oroszországba küldött 11 ezer észak-koreai katona, Volodimir Zelenszkij azt mondta, ezek a katonák Ukrajna határainál vannak. „Fennáll a háború eszkalációjának kockázata, hogy más országokat is bevonnak. Észak-Korea növelni fogja ide küldendő katonáinak számát”.

Azzal kapcsolatban, hogy az ukrajnai magyar kisebbség helyzetének rendezését és Ukrajna NATO-hoz közeledésének támogatását Magyarország összekapcsolná, Zelenszkij azt mondta, Kijev már eddig is sokat tett a kisebbségek ügyében, tiszteletben tartja a magyar kisebbségeket, mint ahogy a többit is, mindannyian egyenlő jogú állampolgárai Ukrajnának.

Az ukrán elnök szólt arról, hogy hálás Magyarországnak mindazért a humanitárius segítségért, amelyet országának nyújtott. Ugyanakkor – tette hozzá – Magyarország nem nyújt támogatást ahhoz, hogy Ukrajna fegyvereket kaphasson országa megvédéséhez. „A mostani budapesti fórum jó alkalom volt számomra, hogy számos fontos vezetővel találkozzak, és ezért köszönet a meghívásért. Találkoztam mások mellett a NATO főtitkárával is, valamint számos fontos kollégámmal”.

Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatón hangsúlyozta: senki nem tudja, mi jönne most egy tűzszünet után, és az valójában nem jelentené a háború befejeződését.

A tűzszünet nem megoldás, át kell beszélni, mik is Trump tervei, mondta többek között sajtótájékoztatóján az ukrán elnök. Magyarországról is volt egy-két szava.

