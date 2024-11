Az újvidéki tragikus pályaudvaromlás miatt gyásznapot hirdettek Szerbiában

Gyásznapot hirdettek Szerbiában szombatra, Újvidék város vezetése pedig háromnapos gyászt tart — számol be róla a Telex. Miloš Vučević szerb miniszterelnök azt mondta, hogy ez Újvidék egyik legnehezebb napja, amit a háború után átélt. Szörnyű tragédiának nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Több péntekre és hétvégére tervezett rendezvény is elmarad.

Hozzátette, a munka folytatódik, és mint mondta, vannak még emberek a romok alatt és ő maga is látott egy testet, amely nem adott életjelet, ezért ez a szám még nem tekinthető véglegesnek.

A helyszínen Ivica Dačić belügyminiszter azt mondta, szinte egész nap dolgoztak az emberek mentésén, de tudták, hogy lesznek halálos áldozatok. „Tizenegy holttestet emeltünk ki a romok alól. Három személyt sikerült megmenteni, ők kórházban vannak. Talán egy kis félreértés is történt, a kislány, akit emlegettek valójában hölgy és elmúlt 30 éves, de ez most teljesen mellékes” – fogalmazott a belügyminiszter — írja a Szabad Magyar Szó újvidéki hírportál.”

