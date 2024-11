Az Ukrán Légió első egysége az év végéig megkezdi a kiképzést egy lengyel bázison

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Lengyelország továbbra is Ukrajna egyik legközelebbi szövetségese az orosz agresszió leküzdésében, több mint 45 katonai segélycsomagot biztosított, több mint 4 milliárd euró értékben. Egy lengyelországi logisztikai központ támogatja Ukrajna katonai és humanitárius szükségleteit, és több mint 20 ezer ukrán katona kapott már kiképzést lengyel katonai telephelyeken.

Továbbra is megbeszélések folynak arról, hogy Lengyelország teljesen felszereli-e ezt az önkéntes egységet saját felszereléssel és fegyverekkel az ukrajnai harci övezetekben való bevetésükhöz.

E megállapodás egyik pontja alapján ukrán katonai egységeket képeznek ki Lengyelország területén. Az Ukrán Légióba toborzó első központ október elején nyílt meg Ukrajna lublini főkonzulátusán. A toborzóközpont képviselői arról számoltak be, hogy az első önkéntesek hamarosan aláírják a szerződést az Ukrán Fegyveres Erőkkel. Ezeket az önkénteseket ezután egy kijelölt lengyelországi bázisra telepítik kiképzés céljából. A szerződések meghatározott időtartamra —három évre köthetők.

A Lengyelországban élő ukránok közül önkénteseket toborzó Ukrán Légió létrehozását július elején jelentették be, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel kormányfő biztonsági megállapodást írt alá Varsóban.

